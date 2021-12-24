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Системы пожаротушения не сработали при возгорании в больнице Астрахани

11:03
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Следователи выясняют причину пожара

Автоматические пожарные системы не среагировали на возгорание в реанимации ковидной больницы в Астрахани. Причину пожара выясняют следователи регионального управления СК.

Появились первые кадры с места пожара в астраханской больнице
Два человека погибли при пожаре в реанимации больницы в Астрахани

На место происшествия прибыл губернатор региона. Из Москвы в Астрахань вылетел замглавы Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.

"По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко для расследования причин возгорания в отделении реанимации областной инфекционной клинической больницы в Астрахань вылетел замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Дмитрий Павлюков", - цитирует ТАСС помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова.

О пожаре в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги стало известно утром 24 декабря. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Возгорание ликвидировано, погибли два пациента.

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