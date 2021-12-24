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Чиновница получила 18 лет по делу о пожаре в "Зимней вишне"

11:15
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Ее сыну дали 10 лет колонии

Центральный районный суд города Кемерово приговорил экс-главу Госстройнадзора Кемеровской области Танзилю Комкову к 18 годам колонии общего режима за взятку и отмывание денег при строительстве торгового центра "Зимняя вишня".
Польша по запросу России экстрадировала совладельца ТЦ "Зимняя вишня"

Это второе уголовное дело о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", передает "Интерфакс". 

По данным следствия, совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский дал взятку в 7 миллионов рублей Комковой, ее сыну и бизнесмену Никите Чередниченко. Это позволило предпринимателю реконструировать торговый центр без разрешения на строительство.

Сын Танзили Комковой получил 10 лет колонии строгого режима, Чередниченко – 15 лет колонии. Вишневский скрывался от органов следствия, его экстрадировали в Россию из Польши.

Приговор по первому уголовному делу был вынесен 29 октября 2021 года. Генерального директора ТЦ Надежду Судденок приговорили к 13,5 годам лишения свободы, техдиректора ТРЦ Георгия Соболева - к 11 лет колонии. Также суд признал виновными в халатности начальника пожарного караула Сергея Генина и руководителя тушения пожара в "Зимней вишне" Андрея Бурсина. Они приговорены к пяти и шести годам колонии. Всего по первому делу проходят 15 человек.

Пожар в четырехэтажном здании кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Причиной стала протекающая крыша: вода залила светильник, после чего возникло короткое замыкание. Трагедия унесла жизни 60 человек, 37 из них - дети.

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