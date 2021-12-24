Опрос показал, как россияне относятся к вакцинации детей от коронавируса

Больше половины опрошенных поддерживают эту идею

Среди россиян, принявших участие в опросе о вакцинации детей и подростков от коронавирусной инфекции, эту идею одобряют 56%. В период с апреля по декабрь 2021 года показатель вырос на два процентных пункта.

Среди опрошенных 54% уже сами прошли вакцинацию, этот показатель с апреля вырос на 38 процентных пунктов.

Среди причин прохождения вакцинации участники исследования чаще всего называли стремление победить пандемию, страх вновь заболеть и заразить родственников, желание снова жить нормально и вновь ходить на работу, а также боязнь заболеть, вызванная тяжелым течением COVID-19 у родственников, друзей или знакомых.

Из тех, кто не прошел вакцинацию, причинами такого решения респонденты называли боязнь побочных явлений, недоверие к вакцине, запрет по медицинским показаниям, наличие антител после болезни и желание подождать, пока не появится больше данных о привитых.

Результаты опроса опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов объяснил, что включение вакцинации подростков от коронавируса в календарь прививок по эпидемическим показаниям не означает ее обязательности.

При этом директор НМИЦ здоровья детей Министерства здравоохранения России Андрей Фисенко рассказал, что у детей и подростков вероятны долгосрочные последствия после коронавирусной инфекции, поэтому им рекомендуется пройти вакцинацию.

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