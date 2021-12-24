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Первый канал опроверг переименование шоу "Поле чудес"

11:39
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Передача сохранит прежнее название

Телепередача "Поле чудес" продолжит выходить под прежним названием. Об этом рассказали на Первом канале, который демонстрирует игровое шоу.
Якубович отреагировал на идею заменить его в "Поле чудес"

Как уточнили на телеканале, была достигнута договоренность с телекомпанией "ВИД" — прежним производителем передачи — о сохранении исторического названия. Ранее обсуждалось переименование шоу в "Наше Поле чудес".

Также на Первом рассказали, что "ВИД" передаст каналу весь архив капитал-шоу. Стороны также согласовали, что проект не будет воспроизводиться на других каналах, поскольку является частью истории Первого канала.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Юрий Аксюта рассказал, что "Поле чудес" показало, как все мы менялись на протяжении более чем трех десятилетий, какие у нас были мечты и планы, надежды и разочарования, сообщает РИА Новости.

"Поле чудес" выходит в эфир с 1990 года. Его первым ведущим стал Влад Листьев, затем его сменил Леонид Якубович. Он и остается бессменным ведущим передачи до сих пор.

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