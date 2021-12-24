Первый канал опроверг переименование шоу "Поле чудес"

Передача сохранит прежнее название

Телепередача "Поле чудес" продолжит выходить под прежним названием. Об этом рассказали на Первом канале, который демонстрирует игровое шоу.

Как уточнили на телеканале, была достигнута договоренность с телекомпанией "ВИД" — прежним производителем передачи — о сохранении исторического названия. Ранее обсуждалось переименование шоу в "Наше Поле чудес".

Также на Первом рассказали, что "ВИД" передаст каналу весь архив капитал-шоу. Стороны также согласовали, что проект не будет воспроизводиться на других каналах, поскольку является частью истории Первого канала.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Юрий Аксюта рассказал, что "Поле чудес" показало, как все мы менялись на протяжении более чем трех десятилетий, какие у нас были мечты и планы, надежды и разочарования, сообщает РИА Новости.

"Поле чудес" выходит в эфир с 1990 года. Его первым ведущим стал Влад Листьев, затем его сменил Леонид Якубович. Он и остается бессменным ведущим передачи до сих пор.

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