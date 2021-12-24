Каток на ВДНХ на Новый год будет открыт до 2 часов ночи

Гостей ждет обширная программа

Москвичи и гости столицы смогут встретить Новый год на коньках. Каток на ВДНХ будет работать до 2 часов ночи, подготовлена обширная тематическая программа.

"В новогоднюю ночь основной площадкой празднования на ВДНХ традиционно станет каток на Главной аллее. С 20:00 до 02:00 гости увидят ледовые шоу, шоу барабанщиков и выступления фигуристов, примут участие в праздничном костюмированном шествии и развлекательных анимационных программах от персонажей сказок", - сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Состоится и новогодний концерт: на специально установленной сцене выступят известные артисты, среди которых группа "Маша и медведи" и коллектив Jukebox trio.

В дни школьных каникул - со 2 по 9 января – гостей катка ждет бесплатная спортивно-развлекательная программа: утром – зарядка на коньках, вечером – танцевальные мастер-классы. А на детском катке малышей по утрам будут развлекать аниматоры.

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