Коронавирусом в России заболели еще 24 703 человека

Скончались 998

В России за минувшие сутки зарегистрировано 24 703 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 998 человек, выздоровели 41 213 заболевших.

Больше всего новых случаев за сутки зарегистрировано в Москве - 2 126 человек, в Санкт-Петербурге - 2117, в Подмосковье - 1 270.

За весь период пандемии в стране выявлено 10 343 353 случая инфекции. Умерли 302 269 пациентов. Выздоровели 9 180 379 человек.

В мире число заболевших достигло 278 150 880 человек. Скончались 5 386 854 пациента, сообщает университет имени Джона Хопкинса.

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