Россияне перечислили главные события уходящего года

Пандемия и думские выборы оказались в числе лидеров

Коронавирусная инфекция — пандемия и борьба с ней — стала главным событием по мнению большинства россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Как рассказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров, пандемию назвали главным международным событием 39% россиян, важнейшим внутрироссийским событием сочли борьбу с коронавирусом 21% опрошенных.

В числе главных международных событий 2021 года 37% назвали рост цен и инфляцию, 35% отметили массовую вакцинацию от COVID-19.

В числе важнейших событий в масштабах страны также фигурировали выборы в Госдуму (8%) и рост цен (4%).

Основными достижениями по 7% назвали победы российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх, 5% — борьбу с пандемией коронавируса, по 3% — победы российских фигуристов и теннисистов, выигрыш российских спортсменов и завершение строительства "Северного потока — 2", сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе опроса россияне рассказали, что считают своими главными достижениями в 2021 году. Среди участников опроса 34% респондентов отметили, что в этом году им удалось сменить работу, 21% сумели найти подработку.

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