Путин по телефону поздравил Алиева с 60-летием

Разговор состоялся в пятницу

Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский лидер тепло поздравил коллегу с 60-летним юбилеем.

Главы государств также подтвердили обоюдный настрой на укрепление двустороннего стратегического партнерства. О плодотворном сотрудничестве Владимир Путин говорил и в поздравительной телеграмме, которую ранее направил в Баку.

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