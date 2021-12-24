Путин по телефону поздравил Алиева с 60-летием

Разговор состоялся в пятницу
Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский лидер тепло поздравил коллегу с 60-летним юбилеем.
Главы государств также подтвердили обоюдный настрой на укрепление двустороннего стратегического партнерства. О плодотворном сотрудничестве Владимир Путин говорил и в поздравительной телеграмме, которую ранее направил в Баку.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram