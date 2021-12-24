Названы самые дорогие туры за рубеж и в России

Туристические поездки в 2021 году подорожали

В 2021 году самый дорогой зарубежный тур обошелся покупателю в 882,7 тысячи рублей. Об этом рассказали в онлайн-сервисе по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

За указанную сумму россиянин смог побывать в Доминиканской республике, уточнили в сервисе.

Среди внутрироссийских поездок наиболее дорогой оказался тур в Красную Поляну — восемь ночей на двоих взрослых и двоих детей за 347,3 тысячи рублей.

В целом отдых и за рубежом, и в России в 2021 году подорожал, отметили в компании, — на 30% и 9% соответственно.

Больше всего поездок россияне совершили на турецкие курорты, второе место досталось поездкам по России, третье место — у Египта.

Самыми популярными у россиян были туры с all inclusive и ultra all inclusive (65% туристов). На втором месте — размещение с завтраками (14%), сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин удивился ходу реализации национального проекта по развитию туризма. Глава государства напомнил, что по этому направлению зафиксировано выполнение на 83,1%. Однако выясняется, что значительные средства пошли не на реальную работу, а на взносы в уставной капитал корпорации "Туризм.рф".

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