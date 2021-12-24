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МИД: НАТО поддерживает Киев в "крестовом походе" против своего народа

12:19
  • пятница
  • 24 декабря 2021

ВСУ готовятся к силовому решению конфликта в Донбассе

Киев готовится к силовому решению конфликта на юго-востоке Украины.
Путин рассказал, как видит будущее Донбасса и Минских соглашений

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.  Украинские власти пытаются легализовать присутствие иностранных военных в Донбассе и обойти требования Минских соглашений.

"Страны НАТО полностью поддерживают нынешние власти Украины в этом абсолютном безумии. Крестовый поход против собственного населения? Или что это?", - задались вопросом в российском дипломатическом ведомстве.

На линии соприкосновения находятся 10 тысяч западных военных инструкторов, порядка четырех тысяч - из США. Они напрямую руководят военными действиями в Донбассе, занимаются подстрекательством к конфликту.  

В связи с этим заявления Киева о стремлении к деэскалации ситуации звучат лживо, отметила Захарова.

"Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса", - заключила она.

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