ВСУ готовятся к силовому решению конфликта в Донбассе

Киев готовится к силовому решению конфликта на юго-востоке Украины.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Украинские власти пытаются легализовать присутствие иностранных военных в Донбассе и обойти требования Минских соглашений.

"Страны НАТО полностью поддерживают нынешние власти Украины в этом абсолютном безумии. Крестовый поход против собственного населения? Или что это?", - задались вопросом в российском дипломатическом ведомстве.

На линии соприкосновения находятся 10 тысяч западных военных инструкторов, порядка четырех тысяч - из США. Они напрямую руководят военными действиями в Донбассе, занимаются подстрекательством к конфликту.

В связи с этим заявления Киева о стремлении к деэскалации ситуации звучат лживо, отметила Захарова.

"Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса", - заключила она.

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