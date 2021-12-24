Врач дал советы по эффективной ревакцинации при "омикроне"

Прививка остается самым эффективным способом защиты

Появление и распространение штамма коронавирусной инфекции "омикрон" может привести к сокращению сроков ревакцинации. Такое мнение в пятницу, 24 декабря, высказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Как пояснил эксперт, из-за высокой заразности новой разновидности COVID-19 защита может требовать более высокого уровня антител. В таком случае лучше всего повторно делать прививку в период до четырех месяцев, считает Крючков.

Медик заявил, что не представляет себе людей, у которых достаточный для защиты от "омикрона" уровень антител сохранится десять или двенадцать месяцев.

Для ревакцинации специалист рекомендует вакцину "Спутник Лайт", а пожилых и лицам с хроническими заболеваниями он советует для ревакцинации сделать две инъекции препарата "Спутник V", рассказал Крючков в интервью радио Sputnik.

Ранее директор НИЦ эпидемилогии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что появление штамма "омикрон" коронавирусной инфекции не потребует сокращения сроков ревакцинации российским препаратом "Спутник V".

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