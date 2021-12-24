ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врач дал советы по эффективной ревакцинации при "омикроне"

12:39
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Прививка остается самым эффективным способом защиты

Появление и распространение штамма коронавирусной инфекции "омикрон" может привести к сокращению сроков ревакцинации. Такое мнение в пятницу, 24 декабря, высказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
Вирусолог Семенов: непривитые тяжело болеют "омикроном"

Как пояснил эксперт, из-за высокой заразности новой разновидности COVID-19 защита может требовать более высокого уровня антител. В таком случае лучше всего повторно делать прививку в период до четырех месяцев, считает Крючков.

Медик заявил, что не представляет себе людей, у которых достаточный для защиты от "омикрона" уровень антител сохранится десять или двенадцать месяцев.

Для ревакцинации специалист рекомендует вакцину "Спутник Лайт", а пожилых и лицам с хроническими заболеваниями он советует для ревакцинации сделать две инъекции препарата "Спутник V", рассказал Крючков в интервью радио Sputnik.

Ранее директор НИЦ эпидемилогии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что появление штамма "омикрон" коронавирусной инфекции не потребует сокращения сроков ревакцинации российским препаратом "Спутник V".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.