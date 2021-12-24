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Здание генконсульства России во Львове атаковали "коктейлем Молотова"

12:36
  • пятница
  • 24 декабря 2021

О пострадавших не сообщается

Бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью бросил в ночь на 24 декабря неизвестный в здание генерального консульства России в украинском Львове. Снаряд разбился об ограждение, сообщила полиция Львовской области.

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"Сегодня около 3 часов ночи неустановленное лицо бросило бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства Российской Федерации во Львове", - говорится в сообщении.

По данным местной полиции, пострадавших в результате инцидента нет, ущерб диппредставительству не нанесен. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Следователи выясняют обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, передает ТАСС.

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