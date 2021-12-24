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Совфед рассмотрел ряд важных законопроектов

14:48
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Они касаются разных сфер жизни

В пятницу в Совете Федерации рассматривают ряд важных законов, касающихся разных сфер жизни. Всего в повестке 78 вопросов.
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Сенаторы одобрили документ об уголовной ответственности за неоднократные злостные нарушения ПДД. Таким водителям грозит лишение свободы до трёх лет и штрафы до полумиллиона рублей.

Ещё одна закон, касающийся автолюбителей, предусматривает отмену обязательного техосмотра для физических лиц. Также приняли инициативу, которая разрешает кредитным организациям идентифицировать клиента по номеру водительского удостоверения, сообщает "ТВ Центр".

В Совфеде также поддержали внесудебную блокировку сайтов, на которых продают поддельные сертификаты о вакцинации и другие документы.

Закрывая заседание, председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила: несмотря на все сложности, государство старается оперативно и качественно реагировать на запросы общества.

"За год в рамках наших заседаний нами было рассмотрено свыше 500 законов, направленных на реализацию Послания Президента, достижения национальных целей, рост благополучия наших граждан и эффективное развитие российских регионов. Над каждым из них велась тщательная кропотливая работа, потому что качество законодательства, его соответствие запросам общества, людей, нужд экономики - это всегда для нас главный критерий и главный ориентир", - сказала она.

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