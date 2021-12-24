Кластер "Ломоносов" инновационного центра МГУ достроят в 2023 году

Общая готовность объекта - 32%

Более чем на 30 процентов уже готов новый кластер "Ломоносов" инновационного центра МГУ. Объект планируют завершить в 23 году, но уже сейчас порядка 160 компаний изъявили желание работать в новом комплексе. Как идёт строительство, в пятницу посмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

Ломоносов в полный рост. Как будет выглядеть флагманский кластер инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы", становится понятно не по рисункам - воочию. Строители сейчас возводят самый верхний десятый этаж. Общая готовность объекта - 32 процента, отметил приехавший проинспектировать ход строительства Сергей Собянин.

"Уже сегодня подано 160 заявок от стартапов до ведущих компаний, в том числе и выпускники МГУ, студенты, аспиранты. Это говорит о том, что огромный научный и образовательный потенциал МГУ, плюс ведущие учёные со всей страны создадут мощную синергию для создания новейших технологических продуктов в стране. Я думаю, что это будет один из ведущих мировых кластеров", - заявил Собянин.

Научно-технологическая долина МГУ была заложена в начале этого года, а уже в его конце уверенными темпами идёт строительство сразу нескольких кластеров. Всего их будет девять. Названия говорят сами за себя: образовательный, космос, нанотех, геотех, инфотех, биомед, инжиниринг, междисциплинарный. Планируется создать ведущую площадку, которая объединит образовательный, научный и технологический потенциал страны.

"Хочу поблагодарить правительство Москвы и лично Сергея Семеновича, потому что здесь был пустырь, и быстро освоить эту площадку можно было только такими силами как Москва. Идея долины была выдвинута мною, исходя из мирового опыта. Это трансфер фундаментальных исследований и технологий. У нас много молодых людей, которые хотят получать что-то из высоких технологий, им нужно пространство", - отметил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Среди желающих стать резидентами и компания, разрабатывающая технологии для регенеративной медицины. Молодые ученые делают биопринтеры для печати тканей органов.

Для резидентов будет создан благоприятный режим налогообложения, их страховые взносы в государственные внебюджетные фонды будут снижены, для привлечения иностранных работников не потребуется отдельного разрешения. Все это доказывает: Москва - город высоких технологий. Строительство кластера Ломоносов должно быть закончено через год. Полностью инновационный центр планируется запустить в 2025-м.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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