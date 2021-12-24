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Волонтеры запустили акцию "Новый год в каждый дом"

14:53
  • пятница
  • 24 декабря 2021

В ней принимают участие более 150 тысяч неравнодушных людей

Создать атмосферу зимней сказки. Волонтёры Международного форума "Мы вместе" запустили акцию "Новый год в каждый дом".

Добровольцы вручают подарки детям и пожилым людям, которые нуждаются в поддержке. Исполняют желания и устраивают праздничные флешмобы. А также посещают больницы, чтобы поздравить медицинских работников, находящихся на передовой борьбы с пандемией, сообщает "ТВ Центр".

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