Волонтеры запустили акцию "Новый год в каждый дом"

В ней принимают участие более 150 тысяч неравнодушных людей

Создать атмосферу зимней сказки. Волонтёры Международного форума "Мы вместе" запустили акцию "Новый год в каждый дом".

Добровольцы вручают подарки детям и пожилым людям, которые нуждаются в поддержке. Исполняют желания и устраивают праздничные флешмобы. А также посещают больницы, чтобы поздравить медицинских работников, находящихся на передовой борьбы с пандемией, сообщает "ТВ Центр".

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