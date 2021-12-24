Пациентов Морозовской больницы поздравил "десант" Дедов Морозов

Возле больницы прошло шествие новогодних персонажей

Около 1300 маленьких пациентов Морозовской больницы вынуждены будут провести новогодние праздники в стенах клиники. Настроение им пытался поднять в пятницу целый десант Дедов Морозов, спустившийся с крыши, сообщает "ТВ Центр".

В сказочных персонажей переоделись 50 московских спасателей. Так они готовились к этому - устанавливали альпинистское снаряжение, надевали костюмы, бороды и ждали команду на спуск, которую в этом году доверили дать маленькому Матвею. Он сам несколько лет назад под Новый год оказался пациентом этой больницы.

Они спустились по фасаду здания и заглянули в окна палат. Уже после с пожарных подъемников ребят приветствовали Снегурочки - 10 психологов столичного Пожарно-спасательного центра.

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