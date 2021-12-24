В Москве по программе реновации в 2021 году построили 77 домов

В лидерах - Юго-Восточный административный округ

Почти 350 домов возводят и проектируют в Москве по программе реновации. А это свыше шести миллионов квадратных метров современного жилья в самых разных районах города. Благодаря качественному ремонту въехать в долгожданные квартиры новосёлы могут сразу после того, как получат ключи.

Более миллиона квадратных метров нового жилья. В этом году в Москве по программе реновации построили 77 домов. Больше всего в Юго-Восточном округе - 14 зданий. Всего с момента старта программы реновации уже переехали более 47 тысяч человек. Планируется, что до конца года ключи получат еще 800 семей.

Один из таких домов для переселения - эта современная новостройка в Бескудниково. Её возвели с применением самых передовых технологий. А в квартирах выполнен качественный ремонт.

"В 22 году и в 23 году мы также будем вводить не мене 1 миллиона квадратных метров и, самое главное: на следующий год мы передадим под заселение квартиры для 40 тысяч москвичей, таким образом к концу следующего года мэром поставлена задача, чтобы в процессе переселения у нас было порядка 100 тысяч москвичей", - рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию более миллиона квадратных метров новой недвижимости по программе реновации. Ветхое жилье демонтируют с помощью технологии "умного сноса".

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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