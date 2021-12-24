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В Москве изменились тарифы на парковку

15:15
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Где стоимость стала ниже?

С пятницы в Москве на восьми десятках улиц изменились тарифы на парковку. Причем, где-то они были увеличены, а где-то, наоборот, стали меньше.

Так, на 53-х улицах в центре города оставить машину с восьми утра до девяти вечера теперь можно за 450 рублей в час, а в ночное время - за 200 рублей в час. И это включая воскресенье.

А вот на 29 улицах города, например, на Миусской площади или улице Александра Невского, тариф снижен с 380 рублей в час до дифференцированного. По воскресеньям парковка там стала бесплатной, сообщает "ТВ Центр".

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