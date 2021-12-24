ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве прошел вечер памяти, посвященный семье Третьяковых

15:14
  • пятница
  • 24 декабря 2021

В этом году у Третьяковской галереи юбилей

В Третьяковской галерее прошёл вечер памяти, посвящённый семье Третьяковых - меценатов и благотворителей.

В этом году у галереи юбилей. 165 лет назад Павел Михайлович Третьяков приобрёл две картины русских художников. Первые полотна стали основой будущего музея, который за полтора века превратился в крупнейшее национальное собрание живописи, скульптуры и графики.

На вечере говорили о вкладе семьи знаменитого мецената в развитие отечественной культуры. А ещё по традиции вручали премии старейшим сотрудникам Третьяковки - "За верность профессии и многолетнее служение русскому искусству".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Вечер памяти, посвященный семье Третьяковых
Вечер памяти, посвященный семье Третьяковых
Вечер памяти, посвященный семье Третьяковых
Вечер памяти, посвященный семье Третьяковых
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.