В Москве прошел вечер памяти, посвященный семье Третьяковых

В этом году у Третьяковской галереи юбилей

В Третьяковской галерее прошёл вечер памяти, посвящённый семье Третьяковых - меценатов и благотворителей.

В этом году у галереи юбилей. 165 лет назад Павел Михайлович Третьяков приобрёл две картины русских художников. Первые полотна стали основой будущего музея, который за полтора века превратился в крупнейшее национальное собрание живописи, скульптуры и графики.

На вечере говорили о вкладе семьи знаменитого мецената в развитие отечественной культуры. А ещё по традиции вручали премии старейшим сотрудникам Третьяковки - "За верность профессии и многолетнее служение русскому искусству".

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