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Бродский, Коровин и Дед Мороз: куда пойти в выходные в Москве

15:20
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Афиша самых ярких событий столицы

До Нового года осталась ещё неделя, но атмосфера праздника уже чувствуется по всему городу! Фестивали, выставки, спектакли - всё наполнено яркими эмоциями, светом и музыкой.

Праздник должен быть ярким! В Москву в рамках Чеховского фестиваля приехали лучшие иллюзионисты Южной Кореи. Влияние Чаплина – налицо. Пантомима, перевоплощения и визуальные эффекты. Всё это на глазах превращается в волшебное кабаре для семейного просмотра. Обычные предметы в руках фокусников превращаются в звёздную пыль. А картины создаются без кисти и красок. Видели бы это наши классики!

В Новом Манеже – посвящение Константину Коровину. Именно здесь становится понятно, что он был не только выдающимся художником, но и замечательным наставником.

Улицы Марселя, огни Парижа – кроме работ самого Коровина, на выставке представлены полотна его учеников. Впервые рядом главные художники Большого театра Пётр Вильямс и Фёдор Федоровский, кубофутурист Александр Шевченко и гордость Парижской школы Георгий (он же Жорж) Лапшин.

Пока Лапшин с упоением пишет венецианские лодки в эмиграции, еще один ученик - Сергей Герасимов - творит в Стране Советов. И их работы перекликаются! Сияния добавят и редкие работы друзей Коровина: Серова, Нестерова. В них – свет. И поэзия.

В Московском Доме музыки – изысканный подарок для ценителей поэзии Иосифа Бродского. Его Рождественские стихи и любимые музыкальные произведения. Что общего между художественным словом и трубой? Чудо. Душа человеческая.

Над циклом Рождественских стихов актёр Владимир Кошевой вместе с режиссёром Михаилом Елисеевым работают уже более 10 лет. И каждый год рождается новый спектакль. Происходящее на сцене притягивает. И напоминает: главные праздники – впереди!

В Москве скоро заработает "Фабрика Рождества". В парке "Сказка" откроются Морозная дискотека, Сказочная почта и слёт Дедов Морозов. "Дети и взрослые смогут встретиться с Дедами Морозами со всех стран мира. Познакомиться, поиграть, узнать традиции. И, конечно, получить сладкие подарки и миллион хороших эмоций", - рассказали в пресс-службе парка развлечений.

Москва щедро дарит хорошие эмоции. Главное – чтобы рядом были те, кого вы любите.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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