Россиян предупредили о "новогодней" схеме мошенников

Даже на праздниках нельзя терять бдительность

Эксперты банка ВТБ рассказали россиянам о схеме мошенничества в новогодние праздники.

Злоумышленники могут звонить с просьбами оплатить долги, получить бонусы за рабочий стаж, воспользоваться новогодними предложениями для оплаты товаров или перевести деньги на "безопасный счет".

Чаще всего мошенники звонят во время рабочей недели с 13:00 до 20:00, передает ТАСС.

"Основным инструментом борьбы с мошенниками в данном случае остается бдительность самого клиента", - подчеркнули эксперты.

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