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Россия попросила ООН начать арбитраж против США

13:21
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Причиной стали разногласия из-за виз и дипсобственности

Российская сторона призывает генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша запустить арбитражный трибунал против США. Об этом в пятницу, 24 декабря, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Как пояснила представитель дипведомства, генсек международной организации является гарантом соглашений 1947 года, поэтому он должен незамедлительно предпринять практические шаги по официальному запуску процедуры арбитража в отношении Соединенных Штатов.

Причиной является закрытие американской стороной доступа к российской дипломатической собственности — "дачам" постоянного представительства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне.

Кроме того, Москва требует от ООН решить вопрос с санкциями США в отношении российских дипломатов, сообщает РИА Новости.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ноябре рассказал, что американская сторона затягивает продление виз десяткам сотрудников посольства и генконсульств России в США. Он добавил, что существуют проблемы с регистрацией служебного транспорта, при этом так и не была возвращена захваченная дипсобственность России.

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