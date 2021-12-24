Россия попросила ООН начать арбитраж против США

Причиной стали разногласия из-за виз и дипсобственности

Российская сторона призывает генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша запустить арбитражный трибунал против США. Об этом в пятницу, 24 декабря, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как пояснила представитель дипведомства, генсек международной организации является гарантом соглашений 1947 года, поэтому он должен незамедлительно предпринять практические шаги по официальному запуску процедуры арбитража в отношении Соединенных Штатов.

Причиной является закрытие американской стороной доступа к российской дипломатической собственности — "дачам" постоянного представительства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне.

Кроме того, Москва требует от ООН решить вопрос с санкциями США в отношении российских дипломатов, сообщает РИА Новости.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ноябре рассказал, что американская сторона затягивает продление виз десяткам сотрудников посольства и генконсульств России в США. Он добавил, что существуют проблемы с регистрацией служебного транспорта, при этом так и не была возвращена захваченная дипсобственность России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram