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Совфед продлил дачную амнистию до марта 2031 года

13:03
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Ранее упрощенный режим оформления был введен до марта 2026-го

Закон о продлении дачной амнистии до марта 2031 года одобрил Совет Федерации. До этого времени граждане смогут зарегистрировать в упрощенном порядке дачный или садовый дом, которые не значится в едином госреестре недвижимости.

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На этот же срок продлевается возможность для гражданина, который использует для постоянного проживания без права собственности возведенный до 14 мая 1998 года жилой дом, оформить в собственность земельный участок, на котором этот дом построен.

Поясняется, что речь идет об участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. При этом дачная амнистия не распространяется на особо охраняемые территории. Подчеркивается, что в то время, пока заявление гражданина рассматривается, местные власти не вправе снести этот дом, как самовольную постройку, передает ТАСС. Ранее предполагалось, что упрощенный режим оформления будет действовать до марта 2026-го.

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