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Блогер отправится в колонию за осквернение портрета ветерана в Москве

13:00
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам лишения свободы

Московский городской суд назначил наказание в виде реального лишения свободы Матвею Юферову по обвинению в осквернении портрета ветерана. Об этом в пятницу, 24 декабря, рассказали в пресс-службе суда.
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По данным следствия, 25 ноября Юферов на Аллее славы ветеранов Великой Отечественной войны, расположенной на Измайловском бульваре, осквернил стенд, посвященный ветерану Великой Отечественной войны гвардии-лейтенанту Анатолию Фролову. Подсудимый снимал свои действия на телефон, а затем разместил видео в социальной сети.

В отношении Юферова возбудили дело по ч. 4 ст. 354.1 Уголовного кодекса (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет).

Суд принял решение отправить Юферова в колонию общего режима на четыре года. Наряду с этим подсудимому запретили в течение пяти лет размещать какие-либо материалы в интернете, сообщает АГН "Москва".

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