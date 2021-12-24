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Песков рассказал о впечатлениях Путина от общения с журналистами

13:34
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Президент озвучил позицию по многим вопросам

Президент России Владимир Путин остался доволен прошедшей накануне пресс-конференцией.

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Глава государства назвал беседу с журналистами содержательной, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Оно (общение – прим. ред.) было, действительно, весьма содержательным с точки зрения тех тем, которые были затронуты, и дало возможность президенту озвучить его позицию по очень многим вопросам", - сообщил спикер Кремля.

Ежегодная пресс-конференция Путина состоялась 23 декабря. Она длилась 3 часа 56 минут, президент успел ответить на 55 вопросов журналистов российских и зарубежных СМИ.

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