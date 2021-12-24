ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин осмотрел ход строительства кластера "Ломоносов" инновационного центра МГУ

13:35
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Для резидентов Центра создадут максимально благоприятный режим налогообложения

В Москве идёт строительство новых кластеров Инновационного научно-технологического центра МГУ. Площадку в пятницу посетил Сергей Собянин.

На территории планируют возвести девять объектов общей площадью 455 тысяч квадратных метров. Первый корпус - под названием "Ломоносов" - уже готов на треть. Там будут располагаться компании, которые занимаются научно-технологической и инновационной деятельностью.

На территории кластера им будут оказывать полный спектр услуг, необходимых для развития высокотехнологичных проектов. Кроме того, для резидентов Центра создадут максимально благоприятный режим налогообложения и регулирования. Приём заявок на локализацию в первом объекте уже открыт.

"Уже сегодня подано 160 заявок от стартапов до ведущих компаний, в том числе и выпускники МГУ, студенты, аспиранты. Это говорит о том, что огромный научный и образовательный потенциал МГУ, плюс ведущие учёные со всей страны создадут мощную синергию для создания новейших технологических продуктов в стране. Я думаю, что это будет один из ведущих мировых кластеров", - заявил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий
Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.