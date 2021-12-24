Собянин осмотрел ход строительства кластера "Ломоносов" инновационного центра МГУ

Для резидентов Центра создадут максимально благоприятный режим налогообложения

В Москве идёт строительство новых кластеров Инновационного научно-технологического центра МГУ. Площадку в пятницу посетил Сергей Собянин.

На территории планируют возвести девять объектов общей площадью 455 тысяч квадратных метров. Первый корпус - под названием "Ломоносов" - уже готов на треть. Там будут располагаться компании, которые занимаются научно-технологической и инновационной деятельностью.

На территории кластера им будут оказывать полный спектр услуг, необходимых для развития высокотехнологичных проектов. Кроме того, для резидентов Центра создадут максимально благоприятный режим налогообложения и регулирования. Приём заявок на локализацию в первом объекте уже открыт.

"Уже сегодня подано 160 заявок от стартапов до ведущих компаний, в том числе и выпускники МГУ, студенты, аспиранты. Это говорит о том, что огромный научный и образовательный потенциал МГУ, плюс ведущие учёные со всей страны создадут мощную синергию для создания новейших технологических продуктов в стране. Я думаю, что это будет один из ведущих мировых кластеров", - заявил Собянин.

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