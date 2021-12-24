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Песков объяснил перемещение военных по территории России

13:39
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Передислокация происходит на фоне недружественных действий НАТО

Перемещения российских военных по территории нашего государства происходит в свете недружественных действий членов НАТО. Об этом в пятницу, 24 декабря, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля напомнил о суверенном праве России осуществлять передислокацию собственных вооруженных сил на своей территории. Нельзя согласиться с тем, чтобы кто-то оспаривал это право, подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства указал также, что США и государства Европы "проводят весьма недвусмысленные маневры, учения в непосредственной близости наших границ, осуществляют полеты разведывательной авиации, перемещение кораблей и так далее и тому подобное".

Поскольку происходящее вызывает глубокую обеспокоенность, это вынуждает Москву предпринимать меры для обеспечения собственной безопасности, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что члены НАТО "нагло обманули" Россию, пообещав в 1990-е годы не расширять альянс на восток, а в итоге за этим последовало пять волн расширения.

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