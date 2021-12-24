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Кремль ожидает ответа от США по гарантиям безопасности в январе

13:41
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Предложения сформулированы в опубликованном ранее проекте соглашения

Соединенные Штаты и их союзники предпринимают "весьма недружественные" действия в отношении России. Это вызывает глубокую озабоченность в Москве. Кремль рассчитывает в январе получить от Вашингтона ответы на предложения по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Они проводят весьма недвусмысленные маневры, учения в непосредственной близости от наших границ, осуществляют полеты разведывательной авиации, перемещения кораблей", - напомнил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что подобные действия вынуждают Россию принимать меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности. Российские предложения по деэскалации обстановки сформулированы в проекте договора, переданного американской стороне. Москва рассчитывает получить от оппонентов из Вашингтона конкретно сформулированные ответы на поставленные вопросы в январе, приводит слова Пескова ТАСС.

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