"Омикрон" обогнал "дельту" по скорости распространения

Новый штамм обнаружен в 110 странах

Штамм коронавирусной инфекции "омикрон" распространяется быстрее, нежели разновидность "дельта". Об этом в пятницу, 24 декабря, рассказали во Всемирной организации здравоохранения.

Эксперт ВОЗ уточняют, что по состоянию на 22 декабря "омикрон" обнаружили уже в 110 странах во всех шести регионах, на которые делит мир организация (Африка, Америка, Юго-Восточная Азия, Европа, Восточное Средиземноморье, Западно-Тихоокеанский регион).

Предварительные данные свидетельствуют, что "омикрон" распространяется гораздо быстрее "дельты". Вместе с тем эксперты допускают, что новый штамм может оказаться менее серьезным.

При этом ВОЗ подчеркивает на своем официальном сайте, что пока неизвестно, насколько вакцины или перенесенное ранее заболевание способствуют более легкому течению болезни.

Ранее американские медики подсчитали, что штамм "омикрон" в ЮАР распространялся на 36% быстрее дельта-варианта и вдвое быстрее первых разновидностей коронавируса. В провинции Гуатенг появление штамма "омикрон" привело к снижению популяционного иммунитета к коронавирусу на 63%.

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