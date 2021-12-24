Дело завели после гибели людей при пожаре в астраханской больнице

В реанимации произошло замыкание

Уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности возбудили после гибели двух человек в Областной инфекционной клинической больнице имени Ничоги в Астрахани.

Предварительная причина пожара - замыкание электропроводки в изолированном боксе, сообщили в Следственном комитете. Ранее стало известно, что автоматические пожарные системы не среагировали на возгорание в реанимации.

Пожар в реанимации Областной инфекционной клинической больнице имени Ничоги в Астрахани произошел утром 24 декабря. В ней лежали люди с коронавирусом. Две пациентки 69 и 79 лет скончались.

Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа в составе опытных следователей и криминалистов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отметили в СКР по Астраханской области.

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