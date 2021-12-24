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Путин обсудил сотрудничество в гуманитарной сфере с президентом Израиля

14:17
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Также лидеры говорили о противодействии попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны

В пятницу президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с израильским коллегой Ицхаком Герцогом, сообщает пресс-служба Кремля.
Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина

"Президенты обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в гуманитарной сфере", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Кремле, особое внимание президенты уделили задаче противодействия попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, сохранения исторической правды.

"Условлено продолжить личные контакты", - добавили в пресс-службе.

В октябре Путин принял в своей сочинской резиденции Бочаров Ручей премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Президент России подчеркнул, что имеется немало проблемных вопросов, однако имеются и точки соприкосновения и возможности для сотрудничества. Прежде всего это касается борьбы с терроризмом.

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