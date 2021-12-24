В МИДе не поверили в угрозы США наказать Россию по линии ВТО

Россия не нарушает нормы международной организации

США не смогут предпринять какие-либо меры в отношении России по линии Всемирной торговой организации (ВТО). Такое мнение в пятницу, 24 декабря, высказали в российском Министерстве иностранных дел.

Как подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства Александр Панкин, Россия не нарушает никаких норм и правил ВТО — соответственно, у международной организации нет оснований предпринимать какие-либо меры.

Торговая политика России проводится в полном соответствии с правилами ВТО, мы ничего не нарушаем. В октябре обсуждались претензии Вашингтона в ходе обзора торговой политики России в ВТО. На почти две сотни вопросов были даны исчерпывающие ответы, подчеркнул Панкин.

Дипломат также напомнил, что система разрешения споров ВТО функционирует в ограниченном режиме из-за США, которые отказываются разблокировать работу апелляционной структуры, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в ежегодном докладе, подготовленном для Конгресса аппаратом представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай, содержится обвинение в адрес России — якобы Москва в 2021 году продолжила отклоняться от основополагающих принципов Всемирной торговой организации.

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