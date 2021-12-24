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NI: США нанесут по России удар с Черного моря

14:27
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Это будет "второй фронт" в случае вторжения русских на Украину

В случае вторжения России на Украину Соединенные Штаты могут открыть "второй фронт". США в состоянии нанести удар с Черного моря, утверждает американское издание The National Interest.

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Автор статьи – Крис Осборн, эксперт, ранее работавший в Пентагоне – призывает Вашингтон использовать против Москвы не только сухопутные, но и морские силы, напомнив о таких американских военных разработках, как ракеты Tactical Tomahawk.

"Тяжелая и точная огневая мощь, такая как ракеты Tomahawk, запускаемые с подводных лодок и кораблей, может нанести огромные разрушения российским войскам вдоль украинской границы", — утверждает Осборн.

Главной целью удара с Черного моря эксперт назвал отвлечение внимания Москвы на "второй фронт" в случае удара по Украине, а также создание прохода для военных сил и техники. Он также предлагает использовать против России авианосцы и самолеты F-35. По мнению Осборна, российские сухопутные войска окажутся уязвимы для крупной авианосной кампании - при условии достижения превосходства в воздухе. Тут эксперт вспоминает, что у России есть истребители-невидимки пятого поколения Су-57  - но утверждает, что число их пока невелико.

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