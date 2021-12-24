За отказ удалять противоправный контент

Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.

"Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что причина штрафа - систематическое неудаление запрещенной в России информации.

Ранее Google неоднократно штрафовали в России за отказ удалять противоправный контент, но эти штрафы прежде ограничивались несколькими миллионами рублей. В данном случае же речь идет об оборотном штрафе.

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