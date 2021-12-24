Грузовой поезд снес автобус с пассажирами на Алтае

Пострадали четыре человека
В Алтайском крае грузовой поезд столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом.
Инцидент произошел в Кулундинском районе. Автобус выполнял рейс Барнаул – Яровое, в нем находились 15 человек. По предварительным данным, жертв нет. Пострадали четыре человека, трое госпитализированы.
На месте ДТП работают 19 человек и 8 единиц техники, передает РИА Новости. Причины аварии пока неизвестны, не исключено, что водитель автобуса решил проскочить на запрещающий сигнал светофора.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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