Военного арестовали в Воронежской области по подозрению в госизмене

Мужчину завербовала украинская разведка
В Воронежской области арестован военнослужащий по подозрению в государственной измене. Об этом в пятницу, 24 декабря, рассказали в Федеральной службе безопасности.
Как уточнили в ФСБ, арестованный проходил военную службу в Западном военном округе. Его завербовала украинская разведка, для которой он собирал сведения о деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации.
Утечка этих данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России, подчеркнули в спецслужбе.
В отношении военнослужащего возбудили дело по статье 275 Уголовного кодекса России "Государственная измена". Воронежский гарнизонный военный суд санкционировал арест задержанного, сообщает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram