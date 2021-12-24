Военного арестовали в Воронежской области по подозрению в госизмене

Мужчину завербовала украинская разведка

В Воронежской области арестован военнослужащий по подозрению в государственной измене. Об этом в пятницу, 24 декабря, рассказали в Федеральной службе безопасности.

Как уточнили в ФСБ, арестованный проходил военную службу в Западном военном округе. Его завербовала украинская разведка, для которой он собирал сведения о деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации.

Утечка этих данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России, подчеркнули в спецслужбе.

В отношении военнослужащего возбудили дело по статье 275 Уголовного кодекса России "Государственная измена". Воронежский гарнизонный военный суд санкционировал арест задержанного, сообщает РИА Новости.

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