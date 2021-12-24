Москва видит попытки втянуть Финляндию и Швецию в орбиту интересов НАТО

У России подобные действия альянса вызывают вопросы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в ходе брифинга в пятницу, что Москва рассматривает проводимую Финляндией и Швецией политику неучастия в военных союзах как важный фактор обеспечения стабильности на севере Европы.

Вместе с тем Россия отмечает, что НАТО ведет целенаправленную работу по втягиванию политики этих стран в орбиту своих интересов.

"Это, конечно, не может не вызывать у нас вопросов. Вполне очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО имело бы серьезные военно-политические последствия, которые потребовали адекватных ответных шагов с российской стороны", - приводит слова спикера внешнеполитического ведомства РИА "Новости".

По словам дипломата, НАТО как военная структура занимается в первую очередь агрессивной деятельностью.

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