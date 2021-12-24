"Это сумасшествие": Порошенко прокомментировал дело о госизмене

В настоящее время бывший президент Украины находится за границей

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в интервью "5 каналу", что не согласен с обвинениями в госизмене.

"Это сумасшествие. Я пятый президент государства, и вы должны иметь перед тем, как что-то провозглашать, убедительные доказательства и для общества, и для наших международных партнеров. Я приеду (на Украину - прим. ред.) - поговорим", - сказал экс-глава государства.

В настоящее время Порошенко находится за границей. Он обещал вернется на родину в первой половине января.

На Украине экс-президенту предъявили обвинение в государственной измене и содействии террористическим организациям. По делу также проходит глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

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