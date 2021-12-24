Сотни разбитых автомобилей и двое погибших: в Германии обледенели дороги

Одна из жертв – 15-летний подросток
Резкое похолодание и гололед в Германии привели за последние сутки к сотням ДТП. Столкновения автомобилей на обледенелых дорогах зафиксированы, в частности, в землях Бавария и Шлезвиг-Гольштейн
В земле Мекленбург-Передняя Померания при столкновении двух машин погиб 19-летний водитель. Находившийся за рулем второго автомобиля мужяина получил тяжелые травмы.
15-летний подросток погиб в ДТП в земле Нижняя Саксония. Предполагают, что отец мальчика потерял контроль над автомобилем из-за скользкой дороги, машина врезалась в дерево. Травмы получил сам водитель и трое пассажиров, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram