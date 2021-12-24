Умер народный артист РСФСР Владимир Татосов

Ему было 95 лет
В возрасте 95 лет после продолжительной болезни скончался народный артист РСФСР Владимир Татосов, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
"Владимир Михайлович всегда активно участвовал в творческих проектах Гильдии актеров. Мы запомним Владимира Михайловича талантливым, интеллигентным, умным человеком", - сказано в сообщении.
Владимир Татосов служил в театрах Ленинграда и Санкт-Петербурга, снялся в более чем 115 фильмах, среди прочих это "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается", "Шестое июля", "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург".
Также Татосов занимался озвучанием фильмов, выступал на эстраде.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram