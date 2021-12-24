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Умер народный артист РСФСР Владимир Татосов

15:03
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Ему было 95 лет

В возрасте 95 лет после продолжительной болезни скончался народный артист РСФСР Владимир Татосов, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"Владимир Михайлович всегда активно участвовал в творческих проектах Гильдии актеров. Мы запомним Владимира Михайловича талантливым, интеллигентным, умным человеком", - сказано в сообщении.

Владимир Татосов служил в театрах Ленинграда и Санкт-Петербурга, снялся в более чем 115 фильмах, среди прочих это "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается", "Шестое июля", "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург".

Также Татосов занимался озвучанием фильмов, выступал на эстраде.

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