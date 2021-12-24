Не самоцель: Путин объяснил, зачем нужен экономический рост

Ключевым является вопрос повышения доходов населения

Экономический рост не является самоцелью, он необходим для реализации определенных задач. Об этом в пятницу, 24 декабря, рассказал президент России Владимир Путин.

В ходе встречи с кабмином глава государства отметил, что экономический рост нужен не сам по себе, не как самоцель. Рост экономики позволяет создавать новые рабочие места, формировать современную среду для жизни по всей территории страны, вести к повышению доходов российских семей.

Путин подчеркнул, что ключевым в этом перечне является вопрос повышения доходов населения.

Российский лидер также похвалил правительство за сплоченность и профессионализм, благодаря которому экономика не только восстановилась после прошлогоднего спада, но и превзошла докризисный уровень и даже вернулась на траекторию роста.

Заметно улучшилась ситуация на рынке труда, безработица снижается, цитирует президента РИА Новости.

Ранее в ходе большой ежегодной пресс-конференции Путин рассказал, что российская экономика оказалась готова к пандемии коронавируса лучше, чем зарубежные. По итогам 2021 года прогнозируется рост ВВП в 4,5%.

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