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Тимуру Батрутдинову назначили лечение гормонами из-за коронавируса

15:25
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Актер находится в больнице

Журналисты узнали новые данные о состоянии актера Тимура Батрутдинова. Ранее комик попал в больницу с коронавирусной инфекцией.

Mash пишет, что артисту стало лучше. Изначально его легкие были поражены на 50%, а сейчас степень поражения снизилась. По данным издания, в настоящее время он проходит гормональную терапию. "ТВ Центр" не располагает официальным подтверждением этой информации.

СМИ также пишут, что очаги поражения в верхней части легких немного увеличились, из-за чего показатель насыщения крови кислородом упал.

До госпитализации 43-летний комик жаловался на кашель и слабость. Он попытался лечиться дома первую неделю. Позднее его состояние ухудшилось, врачи решили поместить его в стационар, где ему провели компьютерную томографию. Состояние звезды шоу Comedy Сlub оценивалось как средней тяжести.

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