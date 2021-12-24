Кабмин выделит почти 92 млрд рублей на обновление школ

Средства получат более 2 тысяч учебных заведений

Российское правительство выделит еще почти 92 млрд рублей на обновление школ. Об этом в пятницу, 24 декабря, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В ходе встречи российского лидера Владимира Путина с членами кабмина Мишустин сообщил, что средства получат более двух тысяч российских школ в 80 субъектах Российской Федерации.

Премьер заверил, что члены правительства делают все необходимое для того, чтобы выполнить национальные цели развития и чтобы россиянам комфортно жилось, сообщает РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выделил еще 7,8 млрд рублей на финансирование школ и детских садов. Дополнительные средства выделены с учетом утверждения нормативов бюджетного финансирования школ и детских садов на 2022 год, деньги пойдут на индексацию.

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