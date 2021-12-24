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Новак рассказал о ценах на нефть в 2050 году

15:38
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Горизонт потребления нефти уходит за эту дату

Вице-премьер России Александр Новак сообщил в статье для журнала "Энергетическая политика", что в 2040 году спрос на нефть в различных сценариях составит 74-114 миллионов баррелей в сутки.
Новак рассказал о мировых запасах нефти

"Цена на нефть к 2050 году в реальных величинах (то есть в ценах 2019 года) окажется в пределах 40-70 долларов за баррель в зависимости от сценария", - уточнил заместитель председателя правительства.

По словам Новака, к 2040 году более 70% энергобаланса будет приходиться на ископаемые виды топлива. "В целом же горизонт потребления нефти уходит за 2050 год", - заметил вице-премьер.

Россия как ведущий игрок на нефтяном рынке должна сосредоточиться на сохранении востребованности ресурсов страны, заключил Новак.

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