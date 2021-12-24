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Путин поручил завершить все нацпроекты за три года

15:26
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Работа идет по графику, несмотря на сложности

Работа по нацпроектам подошла к своему экватору. Реализация идет по графику, несмотря на все сложности и корректировки, заявил президент России Владимир Путин.

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"Отмечу, что при всех сложностях, вынужденных корректировках в целом по графику продвигается реализация национальных проектов. Мы с вами постоянно об этом говорим. Эта реализация подошла сейчас к своему экватору", - сказал российский лидер на заседании правительства.

Путин напомнил, что недавно эти вопросы обсуждались на Совете по стратегическому развитию нацпроектов, передает РИА Новости. Работа идет уже три года. Ее надо завершить в предстоящую трехлетку, заключил президент.

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