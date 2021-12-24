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Правительство расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств

15:58
  • пятница
  • 24 декабря 2021

В список добавлены еще 22 препарата

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 24 декабря, подписал распоряжение о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
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В список добавлены еще 22 препарата. Их общее количество достигло 808 наименований.

Среди новинок — лекарства для лечения спинально-мышечной атрофии, рака молочной железы, муковисцидоза, рассеянного склероза, множественной миеломы, хронического гепатита B, туберкулеза легких, внутрибольничных инфекций и ВИЧ.

Еще для пяти препаратов, которые уже числились в этом списке, добавлены дополнительные лекарственные формы, сообщается на официальном сайте кабмина.

В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые лекарства. Проводить проверки документов, по которым региональными органами здравоохранения рассчитывались надбавки, будет Федеральная антимонопольная служба.

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