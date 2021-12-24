Киеву не понравился образ украинки в сериале Netflix

Его сочли "неприемлемым и оскорбительным"

Создатели сериала "Эмили в Париже" на Netflix воплотили на экране "карикатурный образ украинки, который является неприемлемым и оскорбительным", заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, бояться депортации? Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции Нетфликсу", - написал глава украинского минкульта в Telegram.

По словам Ткаченко, Netflix мог бы не допускать подобных ошибок, так как хорошо знаком с Украиной.

В целом же сериал довольно неплох, если не считать стереотипов, считает министр.

Премьера "Эмили в Париже" состоялась на Netflix 2 октября 2020 года. У сериала две номинации на "Золотой глобус", в том числе за лучшую женскую роль на ТВ в комедии или мюзикле (Лили Коллинз).

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