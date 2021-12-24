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Путина признали политиком года

15:51
  • пятница
  • 24 декабря 2021

За президентом России в рейтинге следуют премьер и глава МИД

Президент России Владимир Путин назван политиком года. Предпочтения россиян стали известны благодаря исследованию, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения.

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"Политик 2021 года. Здесь на первом месте Владимир Путин, его назвали 38% опрошенных. На втором месте Михаил Мишустин и Сергей Лавров - по 17%, Сергей Шойгу - 8%", - сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Во всероссийском опросе, который прошел в декабре, приняли участие 1600 граждан в возрасте от 18 лет. Эксперты утверждают, что максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Ответили россияне и на вопрос, кого из политиков они хотели бы видеть у себя за новогодним столом. Пригласить Владимира Путина желает 21% опрошенных, компании Владимира Жириновского порадовались бы 9% респондентов, еще 5% хотели бы услышать слова поздравления от Михаила Мишустина и Сергея Шойгу.

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