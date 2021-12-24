Путина признали политиком года

За президентом России в рейтинге следуют премьер и глава МИД

Президент России Владимир Путин назван политиком года. Предпочтения россиян стали известны благодаря исследованию, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения.

"Политик 2021 года. Здесь на первом месте Владимир Путин, его назвали 38% опрошенных. На втором месте Михаил Мишустин и Сергей Лавров - по 17%, Сергей Шойгу - 8%", - сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Во всероссийском опросе, который прошел в декабре, приняли участие 1600 граждан в возрасте от 18 лет. Эксперты утверждают, что максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Ответили россияне и на вопрос, кого из политиков они хотели бы видеть у себя за новогодним столом. Пригласить Владимира Путина желает 21% опрошенных, компании Владимира Жириновского порадовались бы 9% респондентов, еще 5% хотели бы услышать слова поздравления от Михаила Мишустина и Сергея Шойгу.

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