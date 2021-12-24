Заключенные сбежали из колонии под Волгоградом

Возбуждено уголовное дело

В Волгоградской области возбудили уголовное дело после побега двух мужчин из колонии-поселения №3. Георгий Вязовиков 1998 года рождения и Дмитрий Корней 2002 года совершили побег в ночь на пятницу.

Оба заключенных осуждены за кражи, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении ФСИН. Вязовиков был приговорен к 2 годам колонии, Корней — к 3,5 годам колонии. Из-за нового уголовного дела к их срокам могут добавить еще 4 года (часть 2 статьи 313 УК).

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