Путин и Лукашенко до конца года встретятся в Петербурге

Обсуждаться будут актуальные вопросы сотрудничества двух стран

Как сообщило в пятницу агентство БелТА, президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом 28-29 декабря.

"В Санкт-Петербурге 28 декабря президент Белорусии примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Лидеры стран подведут итоги председательства Белоруссии в Содружестве в 2021 году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также произойдет обмен мнениями по социально-экономическому развитию стран СНГ, решению общих актуальных проблем, мерам по повышению эффективности сотрудничества.

При этом на 29 декабря у Лукашенко запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждаться будут актуальные вопросы сотрудничества двух стран.

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